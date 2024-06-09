Şirketten yapılan açıklamaya göre, TİM "2023 İhracat Şampiyonları" ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Törende, 2023'te en çok ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri takdim edildi.

TİM'in açıkladığı "2023 İhracat Şampiyonları" listesinde, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, Türkiye genelinde mal ihracatı tutarına göre belirlenen "2023 İhracat Şampiyonları" listesinde 3. sırada yerini aldı. STAR Rafineri ayrıca "Kimyevi Maddeler ve Mamülleri" kategorisinde sektör birincisi oldu.

STAR Rafineri'nin ihracat şampiyonu ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından SOCAR Başkanı Rovshan Najaf'a takdim edildi. STAR Rafineri'nin, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri kategorisinde sektör birinciliği ödülü ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından SOCAR Başkanı Rovshan Najaf'a takdim edildi.

Açıklamada ayrıca "Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' sözünü temel alan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri her alanda hızla gelişmektedir. İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla SOCAR'ın Türkiye'deki faaliyetleri de kararlıkla devam etmektedir. SOCAR Türkiye'nin aldığı ödüller de SOCAR'ın Türkiye'deki faaliyetlerine verilen desteğin ve önemin ne kadar büyük olduğunun açık bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.