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Helenistik dönem öncesinde Karialılar'ın toplandığı yer olarak bilinen Stratonikeia'da izleyiciyle buluşacak oyunda, trajedi ile komedi iç içe geçiyor. Antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor.

İran’da yerli ve yabancı turistlerin yazın serinlediği yer: Ramyan Çeşme Gölü

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Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini, yine Kenter'in öğrencilerinden Görkem Yeltan üstlendi.

MUĞLA AA- Yıldız Kenter 'in sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören eser, öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenecek.

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