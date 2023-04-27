İSTANBUL AA- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Beştelsiz 286 Konut, 14 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, en son Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden tüm ülkenin derinden etkilendiğini söyledi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, 120 bin konutun inşa çalışmalarına başladıklarını belirterek, depremin ardından geçen 2,5 aylık süreçte hızlı bir şekilde inşa sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kurum, "Milletimiz bu acıları yeniden yaşasın istemiyoruz. Bu anlayışla İstanbul'da, tek bir riskli yapı dahi kalmasın, 16 milyon İstanbullu kardeşimiz bir an önce sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşsun istiyoruz. Bunun için 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünün ilk temellerini attık. 'Yarısı Bizden' olsun, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlansın istedik. Devletimizin tüm imkanlarını sizler için seferber ettik. Az önce yine bilgileri aldım, şu ana kadar 'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 500 bin kardeşimizi, vatandaşımızı ilgilendiren sayı. Bina bazında da 16 bin 742 binamız." diye konuştu.

İstanbul'u güçlü hale getireceklerinin altını çizen Kurum, daha güvenli bir İstanbul inşa edeceklerini bildirdi.

Zeytinburnu'nda birçok eseri ihya etmeyi sürdürdüklerini aktaran Kurum, Beştelsiz, Veliefendi, Çırpıcı, Seyitnizam, Sümer, Telsiz ve Arnavut mahallelerinde toplam 400 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Kurum, Zeytinburnu'nda 3 millet bahçesi ve yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu yerine uluslararası bir basketbol sahası yaptıkları bilgisini verdi.

Zeytinburnu'nda yaşayanlara müjde veren Kurum, şunları söyledi:

"Birincisi, Beştelsiz Mahalle'mizdeki rezerv konutlarımızı inşallah önümüzdeki haziran ayında teslim edeceğiz. Yine Telsiz Mahalle'mizde yaptığımız konutlarımızı da yıl sonuna kadar sizlere teslim edeceğiz. İkincisi, Beştelsiz ve Telsiz mahallelerimizde konutları kentsel dönüşüme giren kardeşlerimiz bizlere 'Yarısı Bizden kampanyasından faydalanabilir miyiz?' diye sormuşlardı. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Ödeme konusunda bir kolaylık sağlayacağız.

Üçüncüsü, Zeytinburnu'nda evlerini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlarımıza Esenler'de, Başakşehir'de yaptığımız rezerv konutlardan faydalanma imkanı sağlayacağız. Böylelikle Zeytinburnu'ndaki yeşil alan miktarını da artırmış olacağız. Dördüncüsü, ilçelerimizde otopark sıkıntısı var. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı başlattık. 400 aracın park edebileceği bir çalışmayı Zeytinburnu'nda başlatacağız. Zeytinburnu'ndaki trafiği de böylelikle rahatlatmış olacağız."

"Sahada fiilen 270 bin konutun dönüşümü devam ediyor"

Millete karşı vazifesini yapmayanların, verdiği sözleri tutmayanların kendilerine "Nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' diye sorduğunu kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Vazifeli olduğu yerlere uğramayanların, İstanbul'da neler yapıldığını, yapılabileceğini görmeleri, anlamaları, planlamaları, uygulamaları pek mümkün olmuyor. Bugün İstanbul'a kentsel dönüşüm sözü verip yerine getirmeyenlerin, kentsel dönüşüm konusunu anlamalarını beklemiyoruz. Biz bunların 'yapamaz' dediği her projeyi bugüne kadar yaptık. 'Yapılamaz, yaptırmayız' diyenlere, her bir projeye 'hayır' diyen zihniyete kısa kısa şöyle cevap vereyim. Türkiye'de bugüne kadar 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte 3,3 milyon konut dönüştürdük. Sahada fiilen 270 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da 700 bin konutu dönüştürdük. 39 ilçede 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 21 yılda Türkiye'de TOKİ'yle 1,2 milyon sosyal konut yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik. 50 bin ve 100 bin konut kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını sağladık. 250 binlik, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası çerçevesinde 5 ayda 50 bin konutun sözleşmesini imzaladık, yapımına başladık."