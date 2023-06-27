MUĞLA- Adını, daha önce bölgede yaşadığı bilinen Anadolu panterinden alan Kaplankaya, benzersiz güzelliği ile Bodrum’un ve Akdeniz çanağının en önemli lokasyonlarından birini oluşturuyor. İki faz olarak hayata geçen proje kapsamında Kaplankaya, 2023 sezonunda, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi İMOGA’nın kurucusu, sanat eğitimcisi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın “Döngüsel Seyir” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ege Denizinin en etkileyici manzaralarından birine ev sahipliği yapan deniz seviyesinden 135 metre yükseklikte, özgün mimarisi ile dünyanın dört bir yanından övgüler alan Kaplankaya Clubhouse, 27 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında ressam, oyuncu, heykeltıraş, baskı, grafik, gravür sanatçısı ve öğretim üyesi olarak Türkiye’nin çok yönlü duayen sanatçılarının başında gelen Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın dünyasını sanatseverler ile buluşturuyor.

Kaplankaya’ya özel yeni ve mevcut resim ve heykellerinden oluşan sergide Tekcan “dönüşüm” ve “döngüselllik” meselelerini ele alıyor. Tekcan bir sanatçının arayışının hiçbir zaman bitmediğini vurgularken yaratmanın araştırmak ve düşünmekle ilişkili bir döngüde birbirini besleyerek her zaman devam ettiğinin altını çiziyor. Süleyman Saim Tekcan sınırsız düşüncede sınırsız eser üretirken malzemeye dair olan usta bilgisi ile medyumlarında deneysel bir yaklaşıma sahip olduğunu farklı malzemelerdeki çalışmalarıyla bu sergi de sunuyor.

HABER: METE YILMAZ