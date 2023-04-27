SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDEKİ MEVCUT VE YENİ YAPILACAK OLAN PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE OYUN GRUBU, FİTNESS ALETLERİ VE MEVCUT OYUN GRUBU VE FİTNESS ALETLERİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sultangazi İlçesi Dahilindeki Mevcut ve Yeni Yapılacak Olan Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grubu, Fitness Aletleri ve Mevcut Oyun Grubu ve Fitness Aletleri için Yedek Parça Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/414069

1-İdarenin

a) Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 SULTANGAZİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124593530 - 2124593533

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sultangazi İlçesi Dahilindeki Mevcut ve Yeni Yapılacak Olan Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Oyun Grubu, Fitness Aletleri ve Mevcut Oyun Grubu ve Fitness Aletleri için Yedek Parça Alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı :

39 kalem oyun grubu ve 35 kalem yedek parça malzeme alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sultangazi İlçe sınırları içerisinde yer alan ve idarenin belirlediği park ve yeşil alanlarda montajı yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. Malların tamamının teslim süresi işin başlamasını müteakip 90 takvim günüdür

d) İşe başlama tarihi : 06/06/2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-4 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm 4 Kablolu Taşıma Tesisatları için ilâve Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Kauçuk, Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)

TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar (HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-4 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm 4 Kablolu Taşıma Tesisatları için ilâve Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Kauçuk, Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları).

TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar (HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numuneler ihale tarihi dahil olmak üzere 3 iş günü içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depo Alanına teslim edilmesi gerekmektedir. Numunelerin üzerinde, teklif cetvelinde yer alan kalem adı ve açıklaması, ihale kayıt numarası, "Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü" yazılı kartların bulunması gerekmektedir.

Numuneler teknik şartnameye uygun eksiksiz getirilmelidir.

Numunesi getirilecek kalemler aşağıda yer almaktadır.

14 - Halatlı Dönence

21 - Ufo Çok Eksenli Dönence

24 - Zıplama Tilti

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü oyun grubu ve yedek parça alım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

