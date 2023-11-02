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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

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