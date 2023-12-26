Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:
16. hafta
9 Ocak Salı:
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)
19. hafta
5 Ocak Cuma:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
20. hafta
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)Kaynak: AA