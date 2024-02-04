Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.