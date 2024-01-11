Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.
Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-4
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1
Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1
EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1
Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1
20. hafta
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)Kaynak: AA