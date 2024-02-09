Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabakada ilk düdük, saat 16.00'da çalacak.

Ligin geride kalan bölümde altışar galibiyet ve beraberlik ile 12 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 24 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Pendikspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 26 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım, 24. haftayı Fatih Karagümrük'ün bir basamak üstünde 16. tamamladı.

İki takım arasında Pendikspor'un ev sahipliğinde ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.