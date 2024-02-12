Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.

Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

26. hafta programı

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

Uğurcan Çakır: Oyunu domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık Uğurcan Çakır: Oyunu domine ettik ve 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık

17 Şubat Cumartesi

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

Kaynak: AA