İDLIB (AA) - İdlib'in güneyinde yer alan Maar Şımarin köyündeki okullarda, çatışmaların yıkıcı etkileri hala hissediliyor. Sıraları, kapı ve pencereleri olmayan, duvarları hasar gören sınıflarda öğrenciler, soğuk zeminlerde oturarak ders yapıyor.

Köydeki öğrenciler, hem savaşın hem de yoksulluğun gölgesinde eğitim hayatlarına devam ederken, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte daha da zor günler kendilerini bekliyor.

Bazı öğrenciler, sınıflarda ısınmak için evlerinden getirdikleri battaniyeleri kullanırken, öğretmenler ise tüm zorluklara rağmen çocukların eğitimden kopmaması için çaba gösteriyor.

'Ne sıra var ne tahta, ne kapı ne pencere'

Maar Şımarin Okulu Müdürü Abdullah er-Rahhal, devrik rejimin ardından yeniden eğitime başlandığını ancak ciddi altyapı eksiklikleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Rahhal, 'Köyümüz, özgürleştikten hemen sonra geri dönen ilk köylerden biri oldu. Ancak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte çok sayıda zorlukla karşı karşıyayız. Eğitim için hiçbir imkanın bulunmadığını gördük. Öğrenciler bugün okula geliyor ama ne sıra var ne tahta ne kapı ne pencere.' dedi.

Okullarda tuvaletler başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanamadığını, sıraların olmaması nedeniyle öğrencilerin yere oturmak zorunda kaldığını belirten Rahhal, velilerden çok sayıda şikayet aldıklarını, ailelerin çocuklarının sağlığı konusunda ciddi endişeler duyduğunu kaydetti.

Rahhal, mevcut koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürmenin neredeyse imkansız hale geldiğini vurgulayarak, 'Çocuklarımızı soğuktan ve hastalıklardan koruyabilmek için insani yardım kuruluşlarına ve ilgili devlet kurumlarına çağrıda bulunuyoruz.' diye konuştu.

Devletin üzerindeki yükün farkında olduklarını dile getiren Rahhal, 'Ancak okulların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve onarımlarının yapılması büyük önem taşıyor.' ifadesini kullandı.

Rahhal ayrıca, İdlib kırsalındaki okulların 2019 yılında devrik rejim güçlerince tamamen yağmalandığını hatırlattı.

'Köyümüzdeki okullar tamamen harap durumda'

Köyün Kalkınma Komitesi Üyesi Hüseyin ed-Deyri, köydeki okulların genel durumunun oldukça kötü olduğunu söyledi.

Deyri, 'Esed rejiminin bölgeden çekilmesinin ardından köylerine dönen ailelerin büyük bölümü, evlerini yıkılmış, yağmalanmış ve talan edilmiş halde buldu. Ellerinden geldiğince onarım yapmaya çalışıyorlar.' dedi.

Köydeki 6 okulun tamamının devrik rejim unsurları tarafından yağmalandığını aktaran Deyri, 'Köye yaklaşık 1300 aile geri döndü. Okullarda ise yaklaşık 1600 öğrenci eğitim görüyor.' ifadelerini kullandı.

İnsani yardım kuruluşları ve hükümetten destek beklediklerini vurgulayan Deyri, 'Köyümüzdeki okullar tamamen harap durumda. Altyapı yok. 1700 ev tamamen yıkılmış durumda. Aileler geri döndükten sonra çoğu yıkılan evlerinin yanında kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.' diye konuştu.

Ailelerin evlerini ve okulları onarabilmeleri için yardım çağrısında bulunan Deyri, köyde yalnızca 3 okulun sabahçı ve öğlenci sistemiyle eğitim verebildiğini kaydetti.

Deyri, 'Öğrenciler soğuktan ve hastalıklardan etkileniyor; çünkü pencereler, kapılar ve sıralar yok. Şimdilik elimizden gelen bu kadar, umarız koşullar ileride daha iyi olur.' şeklinde konuştu.

'Her gün okula giderken evden battaniye getiriyorum'

Köydeki öğrencilerden Sekine Emin, soğuk hava koşulları altında eğitim görmenin her geçen gün daha da zorlaştığını anlattı.

Emin, 'Her gün okula giderken evden battaniye getiriyorum. Ben ve arkadaşlarım battaniyenin üzerine oturuyoruz. Öğretmenimiz, yazı tahtası olmadığı için deftere ya da kartona yazıyor. Yağmur yağdığında ise kırık pencerelerden su sınıfa kadar giriyor.' dedi.

Kış mevsiminin henüz başında olmalarına rağmen büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren Emin, 'Soğuğa karşı bizi koruyacak hiçbir şey yok. Ödev yaparken ellerimiz donuyor, yazmakta zorlanıyoruz. Gürültü ve rüzgar yüzünden öğretmenimizi bile duyamıyoruz, dersleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Diğer öğrenciler gibi konuları kavrayamıyor, ezber yapamıyoruz. Ne yazacağımızı bilmiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ahmet Karaahmet