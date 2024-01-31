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Açıklamada, 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz ve 1 termal dürbünün ele geçirildiğine yer verildi.

FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaki eski tetkik hakimine 32 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün Yargıtay fişleme birimi başındaki eski tetkik hakimine 32 yıla kadar hapis istemi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye 'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan terörist lere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

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