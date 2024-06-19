Olimpiyat tarihinde güreşte Türkiye adına en fazla şampiyonluğa ikişer altın madalya kazanan Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı ve Hamza Yerlikaya ulaştı.

Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran sporcu olan Taha, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da kürsünün zirvesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk sporunun önemli isimlerinden Taha, olimpiyatlarda iki şampiyonluk yaşayan Türk güreşçiler arasına girmeyi amaçlıyor.

Olimpiyatlarda daha önce birer altın ve bronz madalya alan Taha Akgül, Paris 2024 öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2021'de yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu elde ettiğini vurgulayan Taha, "Olimpiyatlarda yine sıkletimin iyi, güçlü, favori isimlerinden biriyim." ifadesini kullandı.

"Sorumluluğum fazla, yüküm ağır." diyen 33 yaşındaki milli sporcu, bunun bilincinde en iyi şekilde olimpiyatlara hazırlanmaya çalıştığını söyledi.

Ay-yıldızlı güreş kafilesindeki tek olimpiyat şampiyonu sporcu olan Taha, "Tabii ki onun sorumluluğu var. Ülkemiz, milletimiz, özellikle güreş camiası yine şampiyonluk bekliyor. Tecrübelerimi arkadaşlarıma da aktarıyorum. İnşallah yaradan işimizi rast getirir, bu tecrübeyle beraber ikinci kez altın madalya almak nasip olur." diye konuştu.

"Olimpiyat atmosferi farklı"

Taha Akgül, olimpiyatlarda atmosferin diğer organizasyonlardan çok farklı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda o gün her şeyin senin yanında olması gerekiyor. Şansının, performansının, duaların yanında olması lazım. Önce fiziksel sonra da psikolojik olarak kendimizi hazırlayacağız. Olimpiyatlara gittiğinizde biraz psikolojiniz bozuluyor. Yük ağır geliyor, oradaki ambiyans çok farklı ama biz bunları kaldırabilecek sporcuyuz. Tecrübeliyim, inşallah bunun da üstesinden gelerek olimpiyatlarda ikinci kez şampiyon olup kariyerimi noktalamak istiyorum."

Olimpiyatlara branşında en iyi sporcuların katıldığına dikkati çeken Taha, "Dünyanın en popüler sporcularıyla bir aradasın, aynı yerde konaklıyorsun, antrenman yapıyorsun. Kendi branşından birilerini ancak spor salonunda görebiliyorsun, öyle kalabalık bir ortam, farklı bir atmosfer var. Psikolojisi çok farklı, 4 yılda bir yapılması senin stresini çok artırıyor. Her yıl yapılsa aynı stresi yapmazsın, 'Seneye de girerim' dersin. Ama böyle bir şansın yok. Müsabakaya kadar çok büyük stres oluyor ama minderde rakibinle tokalaştığın, hakem düdüğü çaldığı anda tüm stresin bitmesi gerekiyor. Tecrübeli isimler bunu başarabiliyor, tecrübesizler genelde çok heyecan yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı ve Hamza Yerlikaya gibi iki olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istediğini vurgulayan Taha, "Hedefim tamamen bu. Adımızı tarihe altın harflerle yazdırdık ama daha da perçinlemek için ikinci olimpiyat şampiyonluğu gerçekten çok önemli olacak. İnşallah bu sorumluluğun altından kalkacağım." şeklinde görüş belirtti.

"Canımın yanmasından korkmayacağım"

Tecrübeli güreşçi, maça çıktığında her şeyi unutmayı başarabildiğini dile getirerek, "Çünkü olimpiyatlarda birer şampiyonluğum ve bronz madalyam var. Kariyerimde keşke başarsaydım diyebileceğim bir şey kalmadı. Bunun verdiği ufak bir rahatlık oluyor ama kesinlikle rehavete kapılmıyorum." diye konuştu.

Paris'te şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizen Taha, "Varımı yoğumu vereceğim, canımın yanmasından korkmayacağım. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Maçın içinde kendimi sonuna kadar zorlayacağım. Kondisyonumun üzerine çıkma, nabız anlamında kendimi saklamayacağım. İnsan üstü bir çabayla müsabakalarımı bitireceğim. Acıdan korkmayacağım. Olimpiyatlarda da zaten bu gerekli, acının ötesinde zorlamak gerekiyor. Bu bilinçle elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı rakibine özel hazırlanıyor

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda en önemli rakiplerinden 23 yaşındaki İranlı Amir Zare'ye yönelik özel antrenmanlar yaptığını söyledi.

Zare'nin genç ve iyi bir sporcu olduğuna dikkati çeken Taha, "Grekoromen güreşçilerle beraber onun güreş tarzına yönelik biraz daha üst vücut antrenmanları yapıyoruz. O açığı da inşallah öyle kapatacağız. Olimpiyatlarda ambiyans çok farklı. İkimiz de yüzde 100'ümüzü vereceğiz. İnşallah kazanan biz olacağız." dedi.

"Güreşte Tokyo'dan daha fazla madalya gelecek"

Taha, güreşte serbest stilde 2, toplamda ise 11 sporcuyla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceklerini hatırlattı.

Güreşte madalya hedefiyle ilgili soruya Taha, "Dağıstanlı güreşçiler her yere transfer oldu. Serbest güreşte kota almak bile çok zorlaştı. Güreş olarak olimpiyatlarda hep başarılı olmuş bir branşız. İnşallah Rio 2016'nın üstüne çıkarız. İnşallah yine altın nasip olur. Tokyo'da altın nasip olmadı, 3 bronz madalyamız vardı. Güreşte Tokyo'dan daha başarılı olacağımıza eminim. Kesinlikle Tokyo'dan daha fazla madalya gelecek." yanıtını verdi.

Taha Akgül, Türkiye'nin tüm branşlar dikkate alındığında Paris 2024'te en az 10 madalyaya ulaşması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kota sayısı olarak Tokyo'nun üstüne çıkamayacağız gibi görünüyor. Kota olarak çok üstüne çıkmamız gerekiyordu. Bu anlamda geride kaldığımızı düşünüyorum. Tokyo'da karate branşı vardı. Bu branşta kazandığımız 4 madalyayı çıkarınca Tokyo'da 9 madalyaya düşüyoruz. Rio'ya göre bir madalya artırabilmişiz. Burada en azından çift haneli rakamlara çıkmamız gerekiyor. Aksi halde başarılı sayılmaması gerekiyor diye düşünüyorum."

Türkiye'nin Paris'teki en önemli madalya umutlarından Taha Akgül'ün kariyerinde 11 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu da bulunuyor. Taha, serbest stilde en faz Avrupa şampiyonluğu yaşamış sporcu ünvanına sahip.