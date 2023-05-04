TAHRAN AA- Dinletiye Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Umut Başer, Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Adil Bor’un yanı sıra İranlı dinleyiciler ile Tahran’daki Türk vatandaşları katıldı.

Aşık Veysel ve Mevlâna Yılı dolayısıyla düzenlenen dinletide sahneye çıkan Sedat Anar, Selahattin Anar ve Damla Anar üçlüsü Aşık Veysel türküleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şah İsmail Hatayi ve Yunus Emre’nin eserlerinden bestelenen parçaları icra etti.

Santur ve erbane ile icra edilen parçalara zaman zaman eşlik eden dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Müzisyen ve yazar Sedat Anar AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran’da 6. konserlerini verdiklerini, Tahran’da dinleyicilerle yeniden buluşmaktan memnun olduğunu söyledi.

Anar, daha önceki konserlerinin bir kısmını YEE, bir kısmını ise İran Kültür Bakanlığı’nın davetiyle gerçekleştirdiğini aktardı.

UNESCO tarafından ilan edilen 2023 Mevlana ve Aşık Veysel Yılı dolayısıyla konseri düzenlediklerini belirten Anar, “Ağırlıklı olarak Aşık Veysel ve Hazreti Mevlana yorumladık. Aynı zamanda Anadolu'da yaşamış başka bir çok mutasavvıf şairin eslerinin bestelerini de çaldık.” dedi.

Anar, İran’da konser verdikleri için “Türkçeyi Yunus Emre kadar çok iyi kullanan" Şah Hatayi’nin şiirlerini de yorumladıklarını ifade ederek, konser sonrası dinleyicilerin hala salonda oturmasının kendilerini mutlu olduklarını anlattı.