Çeyiz İçin Bardak Takımı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Bardak takımları, belki de bir çeyizin en önemli parçalarından bir tanesini oluşturuyor. Bir evin ve elbette mutfağının olmazsa olmazı arasında yer alan bardak takımı, hem gündelik amaçlı hem de şık sofralar kurmak amacıyla kullanılıyor. Bu yüzden de çeyiz için bardak takımı seçimi bir hayli öneli hale geliyor. Peki çeyiz için bardak takımı nasıl seçilir? Çeyizde sergilemek üzere bardak takımı seçimi nasıl olmalı? Çeyizlik bardak takımı seçerken nelere dikkat etmeli? Detaylar bu yazımızda.

Bardak Takımı Hangi Parçalardan Oluşur?

Çeyiz için bardak takımı seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinmeden önce bardak takımı çeşitlerine ve bardak takımlarının genel olarak hangi parçalardan oluştuğuna bakmak gerekir. Bardak takımları, başta kullanım amacı olmak üzere farklı faktörlere göre çeşitlendirilebilir ve kategorize edilebilir. Eminiz ki sizin de mutfağınızda bu bardak takımlarından en az bir tanesi vardır:

Su Bardağı Takımı: Su bardakları, genellikle 200 ml ile 250 ml arasında hacimlere sahiptir. 4'lü ya da 6'lı olarak satın alabileceğiniz su bardağı takımları, mutfağınızda başka hiçbir bardak çeşidi olmasa bile mutlaka bulunması gereken takımlardandır. Meşrubat Bardağı Takımı: Meşrubat bardağı takımları, su bardaklarına oranla biraz daha geniş bir hacme sahiptir. Çoğu meşrubat bardağının hacmi 350 ile 350 ml arası değişir. Meyve suyu, gazlı içecek, ayran ve komposto gibi içecekler için oldukça uygundur; çoğunlukla boylamasına uzun bir tasarım eşliğinde üretilirler. Meşrubat bardağı takımlarını 3'lü, 4'lü ve 6'lı bulabileceğiniz gibi su bardağı ve meşrubat bardağı takımı olarak tek bir set halinde de temin etmeniz mümkündür. Kadeh Takımı: Alkollü içecek tüketimi göz önünde bulundurularak tasarlanan kadehler, aslında içerisinde tüketilmesi planlanan içeceğe bağlı olarak da kendi içerisinde farklı formlarda, ebatlarda ve uzunluklarda tasarlanabilmektedir. Kadeh takımlarını sadece alkollü içecekler için değil, şık sofralarda su bardağı ya da meşrubat bardağı niyetine de kullanmak mümkündür. Oldukça zarif bir görünüm sunan kadehler de her çeyizde bulundurulması gereken nadide parçalardandır. Kahve Yanı Su Bardağı Takımı: Türk kahvesi fincanlarının yanında her alan mini boy kahve yanı su bardakları, özellikle kahve servislerine göz alıcı bir hoşluk katar. Kahvenin yanında tüketilmesi adet olan suyu ufak porsiyonlarda servis etmek için üretilen kahve yanı su bardaklarını 3'lü ya da 6'lı olarak temin edebilirsiniz. Sade ve desensiz kahve yanı su bardağı takımlarının yanı sıra üzerinde birbirinden hoş desenlerin, renklerin ve figürlerin bulunduğu modellere de yönelebilir, özellikle kahve fincanı takımınız ile harika bir uyum oluşturacak bir takımda karar kılabilirsiniz. Çay Bardağı Takımı: Yine her evin olmazsa olmaz bardak takımlarından biri de şüphesiz ki çay bardağı takımıdır. Siyah çay tüketiminin vazgeçilmez demirbaşı olan ince belli çay bardakları, kimi zaman bardak altlığı ile birlikte satılırken kimi zaman da sadece bardak şeklinde ayrı olarak da temin edilebilir. Bu bardak takımları çoğunlukla standart olarak 6'lı satılır.

Çeyizde Kaç Adet Bardak Takımı Olmalı?

Sıra çeyiziniz için bardak takımı seçimine geldiği zaman aslında yemek yeme ve içecek tüketme alışkanlıklarınızı öncelikli olarak göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin alkol tüketmiyorsanız sadece kadehlerden oluşan bir bardak takımı aldığınızda onun konsolunuzun arka köşelerinde unutulması ve toz toplamaktan başka hiçbir işe yaramaması kuvvetle muhtemel. Yine aynı şekilde küçük bir mutfağınız varsa hem su bardağı hem de meşrubat bardağı takımı almak yerine bunlardan sadece birini tercih edebilir, hem su hem diğer içecekler için de bu bardakları kullanmayı deneyebilirsiniz. Tam takır bir çeyiz ve eksiksiz bir bardak koleksiyonu için ise elbette her ihtiyaca hitap eden bardak takımlarından birer tane edinmenizin zararı olmaz. İşte dört dörtlük bir çeyiz için edinmeniz gereken bardak takımı çeşitleri:

6'lı su bardağı takımı

6'lı meşrubat bardağı takımı

6'lı kadeh takımı

6'lı çay bardağı takımı

6'lı kahve yanı su bardağı takımı

Çoğunlukla kalabalık misafir grupları ağırlamayı düşünüyorsanız 6'lı olarak temin ettiğiniz takımlardan ikişer tane alarak 12'li bir set de oluşturabilirsiniz. Bazı popüler üreticilerin içerisinde hem su bardağı, hem meşrubat bardağı, hem çay bardağı, hem çay bardağı altlığı hem de kadeh bulunan kapsamlı setleri de bulunuyor. İçinize sinen ve sofra zevkinize uyan bir modelde karar kılarak tek bir takım içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bardakları edinebilirsiniz.

Bardak Takımı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?