DÜZCE AA- Düzce'nin 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesinde bulunan ve önceki yıl restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete giren 8 asırlık kaleye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, deniz manzarasının tadını çıkarıyor.

Tatilciler, Batı Karadeniz Bölgesi'nde denize sıfır konumuyla tarihin izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen mavi bayrağa sahip plaj da vakit geçirme imkanı buluyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, havaların ısınmasıyla Ceneviz Kalesi'nin misafirlerini ağırlamaya başladığını söyledi.

İlçeyi ziyaret edenleri kaleyi görmeye davet eden Yanmaz, "10 yıldır kapalı olan kaleyi hizmete sunduk. Güneş, doğa, yeşillik, plaj ve rahat edebileceğiniz gününüzü hoş edebilecek alanlar mevcut. Vaktinizi güzel geçirebileceğiniz, gün batımının en güzel anını yaşayabileceğiniz bir yer burası." ifadesini kullandı.