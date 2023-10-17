Kastamonu'da son günlerde gündemde olan tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti. Kastamonu Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Teşkilatı ve Suçlular Müdürlüğü (KOM) birimleri ile Kastamonu Müzeler Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Pınarbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Lütfü İpek'in evinde yapılan arama sonuçlarında tarihi eser ele geçirdi.

Muhtar Lütfü İpek'in evindeki operasyonun, bölgedeki tarihi eser kaçakçılığına ilişkin büyük bir ipucu olduğu kabul ediliyor. Operasyonun detayları netlik kazanmamış olsa da, Olayın ciddiyetinin araştırılması ve soruşturulması derinleşmeye başladı.