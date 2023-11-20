Haber: Damla Oya Erman

Bu işletim sistemi, kullanıcıların bilgisayar ekranlarında daha kolay gezinmelerini sağlıyordu. Paint, Notepad, Hesap Makinesi ve Reversi adlı bir oyunla birlikte geldi.

1985 yılında tanıtılan Windows 1.0, bilgisayar kullanıcılarına grafik arayüzüyle daha etkileşimli bir deneyim sunarak, kullanım kolaylığı ve işlevselliği sağlamıştır. Bu işletim sistemi, Paint, Notepad ve Hesap Makinesi gibi temel uygulamaları içeriyordu ve aynı zamanda Reversi adlı bir oyunu da kullanıcılara sunuyordu.

Microsoft'un bu grafiksel işletim sistemi, bilgisayar dünyasında bir dönüm noktası olmuş ve şirketin gelecekteki Windows sürümlerinin temelini atmıştır. Windows 1.0'ın piyasaya sürülmesi, bilgisayar kullanıcılarının daha kullanıcı dostu bir deneyim elde etmelerine yardımcı oldu ve bu tarih, kişisel bilgisayar kullanımının evriminde önemli bir adımı temsil etmektedir.