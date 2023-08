Haber: Damla Oya Erman

L. Frank Baum'un (1856-1919) 1900 tarihli çocuk kitabı "The Wonderful Wizard of Oz" temel alınarak yapılan film, genç Kansas çiftlik kızı Dorothy'yi Judy Garland'ın canlandırdığı, bir kasırgada bayılan ve sarı tuğla yolu takip ederek köpeği Toto ile birlikte Zümrüt Şehri'ne gidip Oz Büyücüsü ile buluşma hayalleri gören karakteri anlatıyor. Yol boyunca Dorothy, Korkuluk, Kalay Adam, Korkak Aslan ve Batı Cadısı gibi karakterlerle karşılaşır.

Kansas'taki sahneler geleneksel siyah-beyazda çekilirken, Oz kısmı o dönem için yeni bir film işleme yöntemi olan canlı Technicolor ile renklendirilmiştir. En İyi Film kategorisinde bir Akademi Ödülü'ne aday olan "The Wizard of Oz," sivil savaş dönemi epik film "Gone With the Wind"e kaybetmiştir. Film, "Over the Rainbow" adlı şarkı ile En İyi Şarkı dalında bir Akademi Ödülü kazandı ve bu şarkı Judy Garland'ın unutulmaz eserlerinden biri haline geldi. Aynı yılki Oscar töreninde Judy Garland, En İyi Genç Performans dalında özel bir ödül kazandı.

Culver City, Kaliforniya'daki MGM Stüdyolarında çekilen "The Wizard of Oz," ilk yayınlandığında mütevazı bir gişe başarısı elde etti, ancak popülaritesi 1956'da ilk kez televizyonda yayınlandıktan sonra daha da arttı. Tahmini 45 milyon kişi bu ilk yayını izledi ve o zamandan beri "The Wizard of Oz" defalarca televizyonda yayınlandı. Bugün, filmin ünlü replikleri arasında "Evimiz gibisi yok" ve "Toto, artık Kansas'ta değiliz gibi hissediyorum" gibi cümleler, birkaç kuşak sinemasever tarafından iyi bilinmektedir.

"The Wizard of Oz," iki devam filmine yol açtı: Judy Garland'ın kızının seslendirdiği "Journey Back to Oz" (1974) ve "Return to Oz" (1985). Afro-Amerikan oyuncu kadrosuyla yapılan "The Wiz," Diana Ross ve Michael Jackson'ın başrolde yer aldığı ve müziğini Quincy Jones'un düzenlediği bir yeniden yapım olarak 1978'de yayınlandı. "The Wizard of Oz," kültürel veya tarihsel açıdan önemli filmlere ayrılan Ulusal Film Kayıt Defteri'nde ilk 25 film arasında yer aldı.