Haber: Damla Oya Erman

Shakur, Death Row Records'un kurucusu Marion "Suge" Knight ile siyah bir BMW'de seyahat ederken, beyaz bir Cadillac sedan yanlarına gelip Shakur'un arabasına ateş açtı. Knight sadece başından hafifçe sıyrıldı, ancak Shakur birkaç kez vuruldu. Birkaç gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Shakur'un katili hiçbir zaman tespit edilmedi, ancak bazıları Los Angeles çetesinin Southside Crips üyesi olan Orlando Anderson'ın sorumlu olduğunu düşünüyor. O akşam, Mike Tyson-Bruce Seldon ağır siklet boks maçından önce, Anderson MGM Grand Hotel lobisinde Death Row Records grubu, Suge Knight dahil, tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırının bir video kaseti ortaya çıktığında, o dönemde şartlı tahliye olan Knight, dokuz yıl hapis cezasını tamamlamak için cezaevine geri dönmek zorunda kaldı. Shakur'un annesi, intikamı bir neden olarak düşünerek oğlunun ölümü için Anderson'a dava açtı; ancak dava çözüme kavuşmadı çünkü Anderson Mayıs 1998'de Los Angeles'taki bir oto yıkama önünde çıkan çatışmada vurularak öldü.

Shakur, Las Vegas'taki vurulmadan önce bir dizi şiddet olayına karışmıştı. 1993 yılında, bir müzik videosu yapımcısına saldırıdan sonra saldırı ve darp suçundan suçlu bulundu. Aynı yıl, bir limuzin şoförü Shakur'un kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. 1995 yılında, bir genç kadına cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemede yargılanırken, New York'taki bir kayıt stüdyosunda iddia edilen bir soygun girişimi sırasında Shakur beş kez vuruldu. Daha sonra cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu. 1996 yılında, denetimli serbestlik ihlali ve zorunlu toplum hizmetini tamamlamama nedeniyle hapse gönderildi.

Ölümünden önce, Shakur ayrıca birkaç medeni dava davasının davalısıydı. 1993 yılında Ronald Ray Howard, Shakur'un şarkılarını dinledikten sonra bir Texas devlet polisini öldürdüğünde, polis memurunun dul eşi Shakur'a, "yakın bir tehlikeli eylemi teşvik ettiği" iddia edilen müziği üretmek ve dağıtmak suçlamasıyla dava açtı. Ekim 1994'te, Milwaukee'deki iki 17 yaşındaki genç, Shakur'un müziğiyle "uyarıldıklını" iddia ettikten sonra bir polis memurunu keskin nişancı saldırısında öldürdüler.