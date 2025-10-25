ANKARA (AA) - AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen genel tarım sayımı çalışmaları kapsamında, tarımsal alanlar, tarım işletmelerinin tasarrufunda olan diğer tarım dışı alanlar, tarımsal alet ve makineler ile tarımsal istihdam gibi veriler derleniyor.

Bu çerçevede, ilgili mevzuat uyarınca illerde Valinin veya görevlendirdiği bir Vali Yardımcısının, ilçelerde Kaymakamın başkanlığında Sayım Komiteleri kurulurken, bu komitelere bağlı olarak 973 noktada sayım büroları oluşturuldu. Tespit edilen ve kayıt altına alınan tarımsal işletme temsilcileri, randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilirken, isteyenler e-Devlet kimlik doğrulamasıyla, kendi anketlerini internet adresinden doldurabiliyor. Ayrıca cevap yükü az olan tarımsal işletmelere, telefonla anket uygulanıyor. Sayım bürolarına gelemeyen ya da internet adresinden anketini dolduramayan çiftçilerin, verilerinin yerinde derlenmesi için ilave tedbirler uygulanıyor.

Genel tarım sayımının ilk aşaması kapsamında, tespit edilen ve mevcut kayıtlarda yer almayan tarım arazileri ile bunları tasarruf eden tarımsal işletmeler kayıt altına alındı. Bu doğrultuda, tarım sayımının başladığı günden bu yana 2 milyon 750 bin tarımsal işletme ve 18 milyon 840 bin tarımsal parsele ilişkin veri sisteme işlendi. Süreci devam eden anketlerle birlikte, çalışmanın yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Kapsam dışında kalan tarım arazilerinin, tespitine yönelik çalışmalar ise sürüyor. Tarım sayımı çerçevesinde, tespiti yapılan tarım arazilerine ilişkin veriler de derlenecek ve çalışmanın tamsayım bölümü 31 Aralık itibarıyla tamamlanacak.

Çiftçiler, talep edilen bilgileri vermekle yükümlü

Genel tarım sayımı kapsamında, bilgi vermekle yükümlü gerçek kişiler, ortaklık tipine bakılmaksızın hane halkı ortaklığı şeklindeki tüm tarımsal işletmeler ile tüzel kişiliğe sahip tarımsal faaliyet yürüten işletmeler, ilgili kanun uyarınca TÜİK tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlü bulunuyor.

İstenen bilgileri, geçerli mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede vermeyen, eksik veya hatalı verenler hakkında, idari para cezası uygulanıyor. İdari para cezasının uygulanması için cevap verme yükümlülüğüne ilişkin yasal prosedür ve idari para cezası uygulaması hakkındaki bilgileri de içerecek biçimde, yazılı tebligat yapılması kuralı bulunuyor.

Genel tarım sayımı çerçevesinde, şu ana kadar hiçbir çiftçiye yazılı tebligat gönderilmezken, idari para cezası da uygulanmadı. İdari para cezası istisnai durumlarda uygulanırken, çiftçilerin sayım kapsamında yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve sağlıklı verilerin derlenmesini temin etmek amacıyla her türlü kolaylaştırıcı tedbir alınıyor.

Muhabir: Hülya Ömür Uylaş