Ankara

Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.