TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

675.000,00

1

Taşıt

20AFP524 Plakalı , 2021 Model , RENAULT Marka , NASTER PANEL VAN Tipli , M9TF716C171365 Motor No'lu , VF1MA000568012183 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 2299cm3 , Rengi Beyaz , Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın motor üzerinde bir çok parçasının eksik olduğu, egzoz ve emme manifoltunun, araç kontrol ünitesinin ( araç beyni), ön panel sacının, su soğutma radyatörünün, sağ ve sol dış aynanın, ön ve arka tamponun, sağ ve sol farının, sağ ve sol arka stop lambasının, sağ ve sol yan kapı ve çamurluk bantlarının, arka bagaj koruma bandının, teybin yerinde olmadığı, sağ arka çamurluk panel sacının, sağ sürgülü kapının vuruk olduğu, araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparkta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan önce motor sıvısı, mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.