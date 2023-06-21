Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/1471 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1471 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Şişli İlçe, FERİKÖY Mahalle/Köy, 10502 Ada, 18 Parselde 187m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 2/35 Hissesi niteliğindedir. Bina 2. Bodrum marangoz imalathanesi, 1.bodrum bina girişi, 2 dükkan, zemin kat 2 mesken, 1.normal -6.normal ve çatı katlarda 2 şer mesken olmak üzere toplam 17 birim yer almaktadır. Yapı 2.bodrum + 1.bodrum + zemin 156m2 den 468m2 + 5 normal kat + çatı kat 1.038m2 toplam 1.002m2 alanlı büyütülmüş olup, mahallinde 1.506m2 brüt alanlı inşa edilmiştir. Adres: Yayla Mahallesi, Hilal Sokak No 7-9Şişli / İSTANBUL

İmar Durumu: Şişli İlçesi, Yayla Mahallesi, 10502 ada, 18 parsel sayılı yer, 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli-Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 15.11.2014 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri hakkında tadil planında H-4Kat (Hm: /4,50) irtifada, blok nizam konut alanında kalmaktadır. Söz konusu yerin 96/7156 sayılı dijital imar işlem mevcut, 08.05.2000 tarih, 1-39 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı eki 01.05.2000 tarih ve 2000/6-R:40564 sayılı mimari projesinde; bağımsız bölümlerin net alanları 150 m2 altındadır. 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat yapı ruhsat bulunmamaktadır.

Kıymeti: 1.174.344,28 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2023 - 13:50

itiş Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 13:50

16/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.