Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ

2022/4949 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4949 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Esenyurt İlçesi, Üçevler (Tapuda: Fatih) Mahallesi, 892.Sokakta, tapunun 1928 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı ve 892.Sokaktan 18-20 dış kapı numarası alan272,28m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Atmaca Apartmanda 16/272 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dairenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, sekiz yıllık ömre sahip, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın bodrum katında yer alan 1 bağımsız bölüm numaralı daire, onaylı mimari projesine göre antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 60,25m2 net (süpürülebilir) alana sahip, zemin kaplamaları seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Üçevler Mahallesi. 892. Sokak 18-20 Dış Kapı No Atmaca Apt. Bodrum Kat 1 Nolu Daire Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 272,28 m2

Arsa Payı : 16/272

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 5 kat Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu:6306 Sayılı Kanuna Tabidir. ) Tarih: - Sayı:- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 18/11/2014 - 64173

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 12:11

24/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.