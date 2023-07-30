Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ

2022/4259 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4259 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 2017 ada 66 parselde kayıtlı B Giriş 1. kat (3) bağımsız bölüm no.lu 'daire' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup Esenyurt Talatpaşa Mahallesi, 1012. Sokak No: 30 K: 1 D: 3 adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede dairenin plan itibariyle (2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, bir yatak odası, bir çocuk odası, banyo tuvalet, ayrı tuvalet ve bir mutfak balkonundan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgah ve dolapları tamam, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Onaylı mimari projesine göre daire net 57,55 m2 ve 3,00 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Binada asansör bulunmamaktadır. B Girişinde her katta birer daire yer almaktadır. Binada ortak alanlar mermer, korkuluklar aluminyum profildir. Bina, 2009 yılında inşa edilmiştir.

Adresi : Talatpaşa Mahallesi, 1012. Sokak No: 30 K: 1 D: 3 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 298,78 m2

Arsa Payı : 1050/14939

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 2. Etap Uygulama imar planında bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 970.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE İRTİFAK HAKKI 03/06/1966 - 82 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:06

26/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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