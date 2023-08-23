TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/570 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 9523 Ada No , 2 Parsel No , 167,00 Yüz Ölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 10/167 Hissesi.
Adresi : Çeliktepe Mahallesi, Mahmut Şevket Paşa Caddesi No: 42 Birlik Apartmanı (Eski Kapı Numarası 36) Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 339.353,29 TL (Taşınmazın 10/167 Hissesi.) KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 14:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:51
18/08/2023
|Fatih HANÇER
İcra Müdür Yardımcısı
100840
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.