Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/570 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/570 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 9523 Ada No , 2 Parsel No , 167,00 Yüz Ölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 10/167 Hissesi.

Adresi : Çeliktepe Mahallesi, Mahmut Şevket Paşa Caddesi No: 42 Birlik Apartmanı (Eski Kapı Numarası 36) Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 339.353,29 TL (Taşınmazın 10/167 Hissesi.) KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:51

18/08/2023

Fatih HANÇER

İcra Müdür Yardımcısı

100840

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.