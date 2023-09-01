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Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, kraliyet affı için başvuru yapmıştı.

"Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen 74 yaşındaki Şinavatra, hapse gönderilmişti.

Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve hakkında gıyaben verilen mahkeme kararı nedeniyle hapse giren eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi.

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