TOKAT (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Gök Medrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üniversite eğitimi bakımından geldiği noktanın parmakla gösterilecek yerde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 208 üniversitesiyle Anadolu'nun her yerinde üniversitesi bulunan ülke haline geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, '7 milyona yakın öğrencisiyle de eğitim öğretim ordusuna sahip bir ülke olduğumuzu söylemek isterim. Önüne de hedeflerini koymuştur. Bu öğrencilerimiz içerisinde çok sayıda yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz.' dedi.

Yabancı öğrenci ağırlayan ülkelerin arasında dünyada 6. sırada bulunduklarının altını çizen Kurtulmuş, 'Bütün bunlar önemli başarılar ancak yetmez. Üniversiteler olarak geldiğimiz bu seviyeyi daha da yukarıya çıkarmak, önce Türkiye'nin üniversiteleri olarak kendi aramızda ve dünya üniversiteleri ile yarışarak inşallah en kısa sürede Türkiye'den 2 üniversitemizin ilk 100 üniversite, 5 üniversitemizin de ilk 500 üniversite arasında olmasını sağlamak için gayret sarf edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'Bu süre içerisinde bütün dünya imtihan verdi'

Kurtulmuş, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, son 2 yıldır Gazze'de yaşanan zorlukların sadece masum ve mazlum Filistin halkı için değil bütün insanlık için ağır bir imtihan olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Gazze halkının davasına sahip çıktığına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

'Gazze ile ilgili konuşmayı hem bir vazife olarak kabul ediyor hem bu konuda söylediğim sözlerin de artık bana ağır geldiğini ifade etmek istiyorum. Gözümüzün önünde bir tarih değil, bir hikaye değil, bir başka romandan alınmış bir parça değil, gözümüzün önünde her gün yüzlerce insan ağır şartlarda öldürüldü, hayattan koparıldı. Sırtına kardeşini alarak Gazze'nin sokaklarında anasının, babasının izini bulmaya çalışan 5-6 yaşındaki çocuğun ahı bütün dünyaya yeter de artar bile. Bu süre içerisinde bütün dünya imtihan verdi. İmtihan veren, insanlığını kaybeden sadece Netanyahu ve çetesi değildir. Netanyahu ve çetesi, Hitler'e rahmet okutacak şekilde, Hitler'i mezarında ters döndürecek şekilde büyük zulümler işlemeye devam ediyor ama en az onlar kadar suçlu olan, onların yaptıklarına destek olan, siyasi olarak destek veren, askeri olarak destek veren, birtakım başka yollarla destek verenlerdir, ülkelerdir, çevrelerdir.'

'Bu sınavda gerçekten sınıfta kalmış olanlar, sessiz kalıp günü kurtarmaya çalışanlardır'

'Yine bu sınavda (Gazze) gerçekten sınıfta kalmış olanlar, sessiz kalıp günü kurtarmaya çalışanlardır.' diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bir de üçüncü grup var. Dünyanın her yerinde biz ona insanlık cephesi diyoruz. Vicdan sahibi, insanlık sahibi, adalet sahibi yüz milyonlarca hatta milyarlarca insanın var olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bana buradan birisi iki sene evvel, üç sene evvel, 'İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve diğerleri, Filistin Devletini tanıyacaklar.' deselerdi herhalde hepimiz güler geçerdik. Bu ülkelerin Filistin Devletini tanımalarını sağlayan şey, kendi halklarının sokaklara çıkarak insanlık cephesinin gür sesi olmaları ve Filistin davasına destek vermeleridir. Bugün eğer ateşkese mecbur kaldıysa, eğer Trump, Netanyahu'yu ateşkese doğru baskı altına alıyorsa hiç şüpheniz olmasın ki sokaklarda, meydanlarda, salonlarda, her yerde bu zulmü kınayanların hepsinin payı vardır, büyük katkısı vardır.'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaşananları hatırlatan Kurtulmuş, 'Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Netanyahu, konuşmaya çıktığı zaman birkaç ülke dışında ülkelerin tamamının temsilcileri, salonu terk ederek insanlık adına en büyük dersi vermiş, insanlık adına en büyük tokadı atmışlardır. İşte bu sonucun ortaya çıkmasının sebeplerinden birisi budur.' değerlendirmesinde bulundu.

'İki sene evvelki konuşmalarımızla söylediğimi hatırlıyorum. Göreceksiniz o günleri de.' diyen Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

'Bir gün gelecek, şimdi Netanyahu ve çetesine her türlü yağı çekenlerin, her türlü desteği verenlerin onlarla aynı kare fotoğrafta görünmemek için gayret sarf edecekleri hatta aynı binanın içinde olmamak için gayret sarf edeceklerine şahit olacağız. İşte o noktaya geldik. Çok ağır bedel ödendi. Doğru dürüst ortada bir istatistik bile yok ama 70 bin civarında cenazenin olduğu ifade ediliyor Filistin Sağlık Bakanlığının bilgilerine göre. 150 bine yakın yaralı var. Bunların yarısı da hayatlarını idame ettiremeyecek kadar ağır yaralı. Bir üniversitede konuşuyoruz, bir bilim yuvasında konuşuyoruz. Çok iyi öğrenciler yetiştirmiş olan Gazze Üniversitesinin tamamı yerle bir edildi. Gazze'de bir tane okul kalmadı, hastane kalmadı, cami kalmadı, kilise kalmadı.'

'Netanyahu ve çetesi de yargılanacaklar ve hesabını vereceklerdir'

Dünyanın gözü önünde Gazze'de büyük bir zulümün yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, 'İnsanlık, bu ağır sınavın, bu ağır imtihanın hesabını inşallah bunlardan soracak ve göreceksiniz, bunu iddiayla söylüyorum, sadece inanarak söylemiyorum, tarihten ve siyasetten anladığım kadarıyla söylüyorum. Nasıl bir zamanlar Milosevic, Radovan Karadziç gibi Sırp kasapları, uluslararası mahkemelerde hesap ve ceza aldılarsa Netanyahu ve çetesi de yargılanacaklar ve hesabını vereceklerdir.' şeklinde konuştu.

'Bu süreçte Türkiye olarak millet, devlet ve hükümet olarak yapılabileceklerimizin tamamını yapmak için büyük gayret sarf ettik.' diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Daha fazlasını yapabilir miydik? İnşallah daha fazlasını yapabileceğimiz günler de gelecektir ancak bugün geldiğimiz noktada şunu bilmenizi isterim. Gazze'deki ortaya çıkan bu barış umudunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin fevkalade önemli rolü olmuştur, etkisi olmuştur, baskısı olmuştur, siyasi tazyiki olmuştur. Böylece ümit ederiz ki bu anlaşmayla birlikte en azından Gazze nefes alır, insani yardımlar girer, sağlık hizmetleri orada tekrar verilebilir.'

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Cihan Okur,Ekber Türkoğlu