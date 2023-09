TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında Komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde Türkiye'nin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyümesi yönündeki bu atılımların gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin son 20 yıldır yaptığı bu yatırımlarla çok büyük bir altyapı açığını tamamladığına işaret eden Karaismailoğlu, "İnşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaksa bu güçlü altyapıyla olacak." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde edindiği bilgi, beceri ve tecrübeden sonra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak önemli düzenlemelerin hazırlanmasında görev alacağını dile getirerek, "Bu sektörlerde ne kadar başarılı, faydalı işler yapılırsa vatandaşımızın hayatına konfor ve güven geliyor. Belediye ve Bakanlık tecrübelerimiz sırasında sıkıntı yaşadığımız, düzenleme gerektirecek bazı hususlar vardı. Biz de o tecrübelerimizle burada çok başarılı işler yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Komisyon olarak yeni yasama yılında önemli çalışmaları ele alacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası çalışılıyor, önemli bir noktaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da vardı, bir toplantı yaptık. Deprem, 6 Şubat depremlerinden sonra gündemimizin birinci maddesi oldu. Burada bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak."

Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız." dedi.

"CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm diye bir gündemi hiçbir zaman olmadı"

Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, depremlerde özellikle geçmiş yapı stoklarının acilen dönüştürülmesi gerektiğinin ortaya çıktığını ancak bazen vatandaştan, bazen yerel yönetimlerden, bazen de farklı nedenlerle sıkıntılar yaşandığını ve zaman kaybı oluştuğunu anlattı.

Bu sürecin hızlandırılması için yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Riskli ilan edilen yapının bir an önce boşaltılması, kat malikleri ve kiracılar arasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, tebligatların hızlandırılması ile bu dönüşümün bir an önce yapılması için gereken düzenlemeler var. O konuda çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın söylediği gibi sadece İstanbul'da ilk etapta 600 bin konutun bir an önce dönüşmesi, bu yapıların bir an önce terk edilmesi gerekiyor. İstanbul Türkiye'nin kalbi, dinamiği. İnşallah bu kanunla birlikte oradaki yapıların da bir an önce dönüşmesi için gayret göstereceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bir şey beklemez. Bir an önce bu dönüşümün yapılması gerekiyor. Şu anda dönüşüm çalışmaları devam ediyor, bu süreci hızlandıracak ve arazideki sıkıntıları çözecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bir an önce onu yasama gündemine getirip düzeltmemiz gerekiyor. Vatandaşımıza büyük sorumluluk düşüyor, bir işin sıkıntısını kavrayıp bu dönüşüme yardımcı olmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerin bu işi sürüklemesi ve yönetmesi gerekiyor. Maalesef CHP'li belediyelerin, özellikle İstanbul'da bunu yaşıyoruz, hiçbir zaman kentsel dönüşüm diye bir gündemi olmadı. AK Parti'li belediyeler ne zaman kentsel dönüşüme girseler bazı manipülasyonlarla yapılan işler engellendi, süreç maalesef gecikti. Bunların benzerleri deprem bölgesinde de yaşandı ama bu tartışmaları yapanlar maalesef şu an hayatta değil. Vatandaşlarımızın güvenli yapılarda yaşayabilmesi için bu çalışmayı tamamlamak istiyoruz."

Adil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, "Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak." şeklinde konuştu.

"Yasa dışı uygulamalar üzerinden turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.

Turizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, "Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Komisyon gündeminde taşımacılık sektörüne yönelik bir düzenlemenin bulunduğunu da ifade ederek, "Kurumlarımız, yerel yönetimler raylı sistemler kuruyor. Raylı sistemleri tamamlayan otobüsler, minibüsler ve taksilerin hem çalışma şartlarını düzenleyecek hem de vatandaşa kaliteli hizmet vermesini sağlayacak yasal altyapı oluşturmak için çalışma içerisindeyiz." dedi.

