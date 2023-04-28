T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Mahkememizin 07/03/2023 tarih ve 2022/318 Esas, 2023/349 Karar sayılı ilamı ile mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesi kararı verilen ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve gıyabi ilamı tebliği mümkün olmayan sanık MAHMUD ELASAD hakkındaki hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki 7 gün içerisinde vereceği bir dilekçe ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.