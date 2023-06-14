T.C. İSTANBUL 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/691 Esas

DAVALI - BORÇLU : MEHMET ÇAĞATAY ALTINLI

Davacılar Novi Medya Merkezi İletişim Ve Yayıncılık A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İstihkak davasının dava dilekçesinde özetle İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2021/31706 esas sayılı dosyasından 20/06/2022 tarihli hacizde haczedilen mahcuzların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek davanın kabulü ile hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi isteminde bulunmuş olup, davanın yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/12/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir mazeret bildirmediğiniz takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile

HMY'nin 222/1. maddesi gereğince bir aylık KESİN SÜRE İÇERİSİNDE ticari defterlerinizi, varsa fatura ve uyuşmazlık konusuyla ilgili diğer bilgi, belge ve kayıtları ibraz etmeniz, bu süre içerisinde ibrazdan kaçınılması durumunda, bu belgelerden lehine doğacak hukuksal durumlardan vazgeçmiş sayılacağınız, diğer tarafın beyanlarına itibar edileceği ve dosyadaki diğer kanıtlara göre inceleme yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.