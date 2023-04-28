İLAN

T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/421 Esas

DAVALILAR : YALÇIN COŞKUN

06/09/2021 Tarihli bilirkişi raporu "...Sarıyer Garipçe Köyü 129 parsel, Sarıyer Büyükdere Mah. Kırklar Mevkii 1054 ada, 52 parsel, Sarıyer, Garipçe Köyü, Kiremit Mevkii 21 parsel, Sarıyer, Garipçe Köyü, Köy İçi Mevkii, 104 parsel, Sarıyer , Büyükdere Mah. 1054 ada, 101 parsel sayılı taşınmazların,tümü bir araya geldiğinde de tüm taşınmazların hissedarlarının aynı olmadığı ve taşınmaz sayısından da fazla hissedar olduğu görülmekle paylaşımının mümkün olmadığı, ivaz ilavesi usulüyle de paylaşımının mümkün olmadığı kanaatine varılmış olup, değerleri de ayrı ayrı hesaplanmış ve hisselendirme hesapları da yapılmıştır. Duruşmanın bırakıldığı 30/05/2023 tarihive dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur.