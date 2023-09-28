T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/420 Esas

KARAR NO : 2023/168

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Mahmoud ve Fatıma oğlu, 23/08/1995 doğumlu, HASAN ABDULVAHAP tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkemeye sunulacak, hakim havalesi taşıyan bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak başvuru ile İstanbul Nb.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.09.2023