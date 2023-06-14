T.C. İSTANBUL ANADOLU6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/312 Esas
DAVALI : LÜTFİ KURT Gişeler Mevkii Bp Karşısı Büyükçekmece/ İSTANBUL
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Bilirkişi Raporu tebligatı çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi raporunun ve 24/03/2023 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Duruşma Tarihi: 07/07/2023
Duruşma Saati: 09:55
#ilangovtr Basın No: ILN01845411