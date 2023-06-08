T.C.BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/416 Esas

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Mahkememizce davalı SADIK SÖĞÜT'e dava dilekçesinde belirtilen adresinedava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bilatebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmenadı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/07/2023 günü saat: 09:40'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü ekte gönderilmiş olup, iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesi ve eklerini mahkememize ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ise HMK'nun 128. maddesi uyarınca davayı inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.29/05/2023