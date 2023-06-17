T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ

630.000,00

1

Taşıt

34LK3107 Plakalı , 2014 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3CC Tipli , CTH196519 Motor No'lu , WVWZZZ3CZFE816284 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1390cm3 , Rengi Beyaz , Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç sol ön kapının vuruk olduğu, üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan önce motor sıvısı, mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.