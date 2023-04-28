T.C.İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1043 Esas

Mahkememizde Davacı Mustafa Bacaksız ile Davalı Ahmet Erdem arasında görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Davalı AHMET ERDEM'e dava dilekçesinde belirtilen "Ümraniye Atatürk Mahallesi, Cami Sokak, No:17/A Ümraniye-İstanbul" adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 28/09/2023 günü saat: 10:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.