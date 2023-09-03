T.C.KÜÇÜKÇEKMECE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .38756934-2023/425-Ceza Dava Dosyası

-İ L A N-

Sn. İbrahim Demirci, (Kesko ve Senem dan olma, Hınıs 16/06/1975 doğumlu, Erzurum/Karaçoban nüfusuna kayıtlı,)

Hakkınızda açılan ceza davasına ilişkiniddianameninkabul edilmesi sonucu, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dava dosyasınasanık sıfatı ile kayıt edildiniz.

CMK nın 251/1 maddesi uyarınca, üzerinize atılı suç ile ilgili olarak, mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

CMK nın 251.maddesinin uygulanması kapsamında, bu ihtar, tarafınızatebliğ edilmektedir.

Müşteki Yusuf Kara tarafından diğer müşteki Cihan Gökdemir'e kiraya verilen evde 1 gün kaldığınız, müşteki Yusuf Kara'nın, sizden, evden çıkmanızı istediği, bunun üzerine, ona," Seni çok pis beter edeceğim, sen görürsün, kiraya verdiğin ev benim, kimseye veremezsin, benim kimseden korkum yok" şeklinde tehdit ettiğinizden bahisle ve ayrıca, diğer müşteki Cihan Gökdemir'in kiralamış olduğu evde, kendisinin rızası dışında kaldığınızdan bahisle; müşteki Yusuf Kara'ya yönelik tehdit suçundan TCK nın 106/1-1 cümle, 53 ve 58.maddeleri, müşteki Cihan Gökdemir'e yönelik konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ise TCK'nın 116/1,53/1 ve 58/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmanız amacıyla mahkememize kamu davaları açılmıştır.

Yukarıda belirtilen suçlamalarla ilgili olarak savunmalarınızı ve delillerinizi, ayrıca toplatılmasını istediğiniz delilleriniz varsa, delillerinizi 15 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, savunma için tarafınıza verilen bu süre dolduktan sonra, mahkememizce duruşma yapılmaksızın CMK nın 223.maddesinde belirtilen kararlardan birine hükmedilebileceği;

İşbu ihtarat metninin, gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.01.09.2023