İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin, "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin, reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarması, ihracatçılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont kredilerindeki düzenlemeye ilişkin, "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçımız, finansman arayışıyla zaman kaybetmek yerine daha fazla üretime ve ihracata odaklanabilecek"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de reeskont kredi limitlerinin artırılması ile önemli bir sorunun aşıldığını, artık daha çok üretime ve ihracata odaklanabileceklerini belirtti.

Gültepe, ihracatçıların uzun zamandan beri uygun koşullarda finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. İhracatçıların finansmana erişimini önceleyen yeni ekonomi yönetiminin bu konuda önemli adımlar attığını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Süreç Eximbank kredilerinde ihracatçı için 70 milyar liralık ek destek sağlanmasıyla başlamıştı. Ancak bizim için asıl önemli olan Merkez Bankası'nın reeskont kredisi için bankaların günlük limitini artırmasıydı. Nitekim 20 Temmuz'da reeskont kredisi limiti 5 kat arttırılarak 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkarıldı. Reeskont kredisi limitleri, bugün de 2 kat artırılarak 3 milyar TL'ye yükseltildi. Yani 1,5 ay önce sadece 300 milyon lira olan günlük reeskont kredisi limitinde 10 kat artış sağlanmış oldu. Yeni düzenlemeyle yüzde 30 ilave döviz satışı ve önden döviz satış şartı gibi koşulların kaldırılmasını da çok isabetli buluyoruz.

Böylece KOBİ'lerin kredilerden aldığı pay artarken yüksek performans gösteren ihracatçıların önceliklendirildiği bir süreç başlamış oluyor. Elbette tüm bu kararların arkasında istişare ve ortak akıl var. Bu süreçte Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. Kendisine ihracatçılarımıza verdiği destek ve sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum. Reeskont kredi limitlerinin artırılmasıyla önemli bir sorunu aşmış oluyoruz. Dolayısıyla ihracatçımız finansman arayışıyla zaman kaybetmek yerine daha fazla üretime ve ihracata odaklanabilecek."

Gültepe, Merkez Bankası'nın finansmana erişim konusunda yaptığı düzenlemelerin Türkiye'nin toplam ihracatına da pozitif yansımaları olacağını belirtti.

AA