İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI
Sıra No Borcun Tahukkuk Ettiği Yıl TC / Vk No Ünvan İl Adres Hal Tutar Barkod
601 2020 7600483930 SEMATAŞ TARIM GIDA ÜRN PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ  İSTANBUL   KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:89/0027 BAYRAMPAŞA İSTANBUL İBB 3.831,01 TB03713437057
602 2020 7640592167 SEVDAL GIDA TARIM HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  BURSA HAMİDİYE MAH.İSTİKLAL CAD.GÜRLE İŞ MERKEZİ SİT.NO:2/101 GEMLİK/BURSA İBB 4.986,23 TB03713436760
603 2020 7640657723 SERVET ÖZAL GIDA TAŞIMACILIK PAKETLEME AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  HATAY /ATATÜRK MAH. YEŞİL SK. NO:87/3A  SAMANDAĞ/HATAY  İBB 308,25 TB03713435992
604 2020 7740308463 SONER ÇETİNER TARIM TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ  ANTALYA CUMHURİYET MAH MEVLÜTLÜ CADDESİ NO 119/1 İBB 10.531,40 TB03713436166
605 2020 7930349417 SAHİNLER MEYVE SEBZE GIDA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ  AYDIN CUMHURİYET MAH. SİRİNEVLER CD. NO:35/2 İBB 3.822,09 TB03713435732
606 2020 7990406889 ŞANLIER ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  SAKARYA İNCİKSUYU MAH. ŞEYH EDEBALİ SK. NO: 63 İBB 1.770,09 TB03713436302
607 2020 8240306465 SAMMEY MARMARA SEBZE VE MEYVE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  İSTANBUL BATTALGAZI MAHALLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CADDESİ NO : 1/3  SULTANBEYLİ/İSTANBUL İBB 5.696,13 -
608 2020 8330522871 TEK HEDEF OTOM. HAYV. GIDA VE İHT. MAD. TURİZM GAYRİMENKUL TAŞM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  ESKİŞEHİR DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CADDESİ NO:63/3 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR İBB 1.274,16 TB03713436555
609 2020 8570308111 TOSUN PLASTİK GIDA İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.  İSTANBUL YENİBOSNA MERKEZ MAH. YUSUFAĞA SOK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 22 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL İBB 19.293,30 TB03713437231
610 2020 8710054407 TURMES GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  İZMİR ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. HACIOĞLU PASAJI N:23/P10  TORBALI İBB 5.840,26 TB03713436685
611 2020 9000058643 UYSAL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.  ANTALYA HAYATEHANIM CADDESİ ADALET İŞHANI K:3 D NO:4 İBB 349,88 TB03713436753
612 2020 9980252740 ZEYNO TARIM GIDA ZİRAİ AMBALAJ NAKLİYE GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.  HATAY A.MELEK CAD. OTOGAR CİVARI NO:32 İBB 1.108,60 TB03731079024
613 2020 9830407031 ÖZEL KARDEŞLER TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT MÜTEAHİTLİK NAKLİYE PETROL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV KUYUMCULUK TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  AFYONKARAHİSAR ŞİRİNEVLER MAH. M. AKİR ERSOY CAD. NO:107 iÇ KAPI NO:36 İBB 15.161,30 TB03713435077
614 2019 1790654710 ABB DANIŞMANLIK GIDA TİCARET LTD .ŞTİ. ADIYAMAN bayraktar mah sebze hali no:12 / 
KAHTA BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ		 İBB 414,58 TB03731077143
615 2018 2590068214 Çobaner Tar.Ür.San.Tic.Ltd.Şti. ANTALYA Beykonak Toptancı Hali No:26 Kumluca / Antalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYKENT ŞUBESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYKONAK ŞUBESİ İBB 8.061,51 TB03731135645
616 2018 2630056213 ÇÖPLÜ PET.ÜR.PAZ.TUR.TİC.NAK.İNŞ.TAR.İTH.İHR.LTD.  ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ İBB 292,76 TB03730886340
617 2018 3890082390 GAZİ TUNCERLER TİC.VE TUR.LTD.ŞTİ ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ İBB 2.658,92 TB03731130244
618 2018 6320449362 NURHA PAK YAŞ SEBZE MEYVE NAK.İNŞ.SAN VE TİC.A.Ş ANTALYA DEMRE TOPTANCI HALİ D BLOK NO:31-32-33 / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ DEMRE ŞUBESİ İBB 968,62 TB03731132934
619 2018 7010014525 ÖZKUL TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA GÜNEŞ MAHALLESİ ALTINOVA CADDESİ TOPTANCI HAL KOMP / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ İBB 4.357,43 TB03731134242
620 2018 11167647496 YAŞAR ÇALIŞKAN ANTALYA BEYMELEK TOPTANCI HALİ NO :1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBESİ / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBESİ MEGA  532,88 TB03731111335
621 2018 11167647496 YAŞAR ÇALIŞKAN ANTALYA BEYMELEK TOPTANCI HALİ NO :1 / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBESİ İBB 33.057,18 TB03730885305
622 2019 11167647496 YAŞAR ÇALIŞKAN ANTALYA BEYMELEK TOPTANCI HALİ NO :1 
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBES		 İBB 6.943,82 TB03730936267
623 2019 4210156146 ENVER GÜLRENK AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ NAZİLLİ ŞUBESİ İBB 256,19 TB03731076351
624 2018 7820618917 SUMEY TARIM GIDA AMBALAJ NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İ AYDIN HİSAR MAH. BELEDİYE TOPTANCI HALİ NO:11-12 / AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ KÖŞK ŞUBESİ İBB 22.505,66 TB03730883684
625 2019 1780770395 BİZİM BAHÇE TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA LTD.ŞTİ BALIKESİR TEKKE MAH.KATIRCIOĞLU CADDESİ YAŞ SEBZE VE MEYVA TOPTANCI HALİ / BALIKESİR HAVRAN BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ İBB 2.618,14 TB03731117283
626 2020 1780770395 BİZİM BAHÇE TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA LTD.ŞTİ  BALIKESİR TEKKE MAH.KATIRCIOĞLU CADDESİ YAŞ SEBZE VE MEYVA TOPTANCI HALİ İBB 1.192,77 TB03731078058
627 2018 3250305730 EGE TROPİKAL MEYVE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BALIKESİR BANDIRMA YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİ NO:10 İBB 434,97 TB03730880591
628 2019 6070575346 KZF GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. BİTLİS KZF GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ TATLIKAYNAK KÖYÜ BİTLİS SEBZE HALİ NO 23 / BİTLİS BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ İBB 1.026,83 TB03731072971
629 2018 8400374625 TET-SEM GIDA TARIM VE HAY. TAŞ. İTH. İHR. İMALAT S BURSA ELBEYLİ BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ NO:12 / BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ ELBEYLİ ŞUBESİ İBB 1.508,33 TB03730884582
630 2018 0100338811 AHMET ALKAN TARIM ÜR. LTD.ŞTİ. İZMİR İZMİR SEBZE MEYVE HALİ BOSTAN NO:221 KAYNAKLAR - B İBB 639,77 TB03731116095
631 2018 51382420948 YILDIZ SEBZE MEYVE NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İZMİR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BERGAMA / İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BERGAMA ŞUBESİ İBB 4.466,94 TB03730885589
632 2018 9650083031 YILDIZ SEBZE MEYVE NAKLİYE KÖMÜR OTOPARK İŞLETMECİ İZMİR İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bergama / İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BERGAMA ŞUBESİ İBB 3.881,29 TB03730885596
633 2018 3340550207 EMİRLER AKAR VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD KASTAMONU CANDAROĞULLARI MAHALLASİ MİRALAY HALİTBEY CAD. TOP İBB 5.382,24 TB03730880362
634 2018 0480134553 ALATA GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ MERSİN(İÇEL) KOCAHASANLI BELEDİYE HALİ NO/21 İBB 560,46 TB03730886982
635 2018 2200116444 ÇAKALOĞULLLARI AKARYAKIT NAK.GID.TUR.TİC.VE SAN.LT MUĞLA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAÇULHA TOPTANCI HAL İBB 2.493,78 TB03731110284
636 2018 4640078482 HÜDAVERDİ GIDA TARIM.PAZ.TİC.EML.İNŞ.SAN.İTH.İHR.L MUĞLA TOPTANCI HALİ NO:62 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (ORTACA) İBB 8.660,37 TB03730933082
637 2019 4640078482 HÜDAVERDİ GIDA TARIM.PAZ.TİC.EML.İNŞ.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. MUĞLA TOPTANCI HALİ NO:62 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (ORTACA) İBB 3.953,23 TB03731118235
638 2020 4640078482 HÜDAVERDİ GIDA TARIM.PAZ.TİC.EML.İNŞ.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.  MUĞLA TOPTANCI HALİ NO:62 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (ORTACA) İBB 5.676,35 TB03713432038
639 2020 4740383818 İLYA TARIM MÜH.İNŞ TUR. LTD.ŞTİ.  MUĞLA FETHİYE BATI AKDENİZ KARAÇULHA BÖLGE HALİ NO:150 İBB 4.412,40 TB03713432403
640 2018 5190059932 KARAOLUK TAŞIMACILK, TURİZM,TİCARET ZİRAİ ÜRÜNLER  MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hal/
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA)		 İBB 10.150,92 TB03730931422
641 2020 5190059932 KARAOLUK TAŞIMACILK, TURİZM,TİCARET ZİRAİ ÜRÜNLER EMLAK İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ.  MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hal/
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA)		 İBB 931,30 TB03713432793
642 2020 3410020116 ERCANLAR GIDA SAN LTD.ŞTİ.   NEVŞEHİR SÜMER MAH. SEBZE VE MEYVE HALİ ZEMİN KAT NO:15 MERKEZ NEVŞEHİR İBB 1.486,68 TB03731079840
643 2020 6621449175 ÖZ ÇAĞRI TARIMSAL PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  TOKAT BAHÇELİEVLER MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ NO:49/G / GÜRYILDIZ BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ İBB 842,49 TB03713434964
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların  adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş, ödenmemiş hal rüsum bedellerinin kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.
#ilangovtr Basın No: ILN01879240