Valilikten yapılan açıklamaya göre, kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Aziz Yıldırım ve kurum yetkililerinin bölgede gerekli koordinasyonu yaparak yangını takip ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devecik Mahallesi4ndeki bir tarlada balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir. Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde 02:00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, 06:00'ya kadar soğutma çalışmaları sürdürülmüş olup halen kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Öte yandan yangınına sebep olduğu iddiasıyla 2 şüpheli, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler S.K. ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA