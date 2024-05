Futbola olan ilgisi mahallede arkadaşları ve ağabeyleriyle oynadığı sokak maçlarında başlayan Pınarsu Cılız, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle kız futbol takımına kayıt yaptırdı.

Katıldığı turnuvalardaki performansıyla dikkati çeken Pınarsu, davet edildiği 17 Yaş Altı Milli Takım'da çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

Daha sonra 19 Yaş Altı Milli Takım'ın kadrosuna dahil edilen Pınarsu Cılız, Forea Adaları ve Ermenistan ile oynanan maçlarda forma giydi.

"Annem ve babama şikayet ediyorlardı"

Pınarsu Cılız, futbola başladığında çevresindeki herkesin karşı çıktığını buna rağmen çok çalışarak milli takım formasını giymeyi başardığını söyledi.

Futbolun kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu aktaran Pınarsu, "Mahallemizdeki komşularımız, 'Kadın futbol mu oynarmış?' diye annem ve babama şikayet ediyorlardı. Milli takıma gidip, ülkemi temsil ettiğimi görünce hepsi benimle gurur duymaya başladı." diye konuştu.

Hücum bölgesinde görev yaptığını aktaran Pınarsu, ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan'a benzetildiğini söyledi. Morgan gibi kendisinin de milli takımda 13 numaralı formayı giydiğini anlatan Pınarsu Cılız, A Milli Kadın Takımı'nda ise Birgül Sadıkoğlu ve Ebru Topçu'yu örnek aldığını belirtti.

Sabırla çalışmasının karşılığını aldığını dile getiren Pınarsu, kız çocuklarına rol model olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Ailesinden büyük destek gördüğünü aktaran genç futbolcu, "Her maçımda her antrenmanımda beni destekliyorlar. Şehir dışında oynadığım her maça ailem geliyor. Bu desteği ailemden almasaydım, bu günlere gelemezdim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sercan Usta: "Gelişimi son derece iyi"

Tekirdağ Gençlik Spor ve Hizmetleri Kulübü antrenörü Sercan Usta ise Pınarsu'nun gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu ifade etti.

Pınarsu Cılız'ın gelişimini yakından takip ettiklerini aktaran Usta, "​​​​Pınarsu son derece ahlaklı, zeki, çevik bir sporcu. Gelişimi son derece iyi. Önümüzdeki yıllarda onu daha üst liglerde göreceğimizi düşünüyorum. A Milli Takım formasını bence en kısa zamanda sırtına geçirecek. Bu potansiyel onda var." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Bekir Ali Eren de Pınarsu'nun A Milli Takım formasını giymek için özveriyle çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.