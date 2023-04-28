İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarına başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, dünya tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir deprem felaketi yaşandığını belirterek, "Afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Her zorlukta olduğu gibi bu zorluğu da birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek atlatacağımızı biliyorduk. Bu yüzden ilk andan itibaren birbirimize sarıldık, kenetlendik ve bu badireyi de en hızlı şekilde aşabilmek için seferber olduk. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerim ve yol arkadaşlarımla birlikte afetzedelere, diğer gönüllülere destek olmak adına birçok kez deprem bölgesinde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Depremin coğrafyamızın en keskin gerçeği olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz teknolojiler ancak insanlığa fayda sağladığında bir anlam kazanıyor. İnanıyorum ki TEKNOFEST bünyesinde, depreme, afetlere çözümler sunan teknolojiler geliştirecek genç kardeşlerimiz çıkacak ve yarınlarımız inşallah daha da güvenli olacak. TEKNOFEST, dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz bir devrimin adı oldu. Bu sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2018'de yola çıkarken TEKNOFEST'te düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarına başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı.

'Ben teknoloji geliştireceğim' diyen 1 milyondan fazla gencimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. 100 yıl önceki 'Asım'ın nesli', bugün 'TEKNOFEST nesli' olarak yeniden dirildi. Ne güzel söylemiş 'Yedi Güzel Adam'dan biri olan şairimiz; 'Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.'"

"TEKNOFEST çığ gibi büyümeye devam ediyor"

Selçuk Bayraktar, 6. yılında olan TEKNOFEST'in adeta bir kıvılcım gibi başladığını belirterek, "TEKNOFEST çığ gibi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınırlarımızı aştık ve kardeş ülkemiz can Azerbaycan'da da TEKNOFEST düzenledik. İnşallah dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyerek gelişecek. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğimiz İzmir'de ve başkentimiz Ankara'da, Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah TEKNOFEST'le taçlandıracağız." dedi.

Medeniyetimizin bilim ve teknolojideki yürüyüşünün TEKNOFEST nesliyle devam edeceğine işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişimizde olduğu gibi medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması, dünya sahnesinde hak ettiği yerde olması için bugünden sonra da TEKNOFEST'in her daim yaşaması lazım. 2053'te, 2071'de çok daha büyük TEKNOFEST'leri milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz. Bizim hikayemiz üzerinden anlatmak istiyorum. Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdüm sistemine sahip insansız hava aracı Bayraktar Mini yola çıktı. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Kazandığınız tecrübeyle dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Elde ettiğimiz deneyimle alanında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz 6 tonluk Bayraktar Akıncı'yı ordumuza teslim ettik.

Tüm bu süreçte kazandığımız bilgi ve tecrübeyle milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'yı uçurduk. Geliştirdiğimiz bu platformlar bizler için, bu toprakların evlatları olarak tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar vesilesi oldu. Fakat 'en büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir' denilse tek kelimeyle 'TEKNOFEST' derim. TEKNOFEST bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim, TEKNOFEST özlediğimiz özgüveni milletçe iliklerimize kadar hissettiğimiz bir adres, TEKNOFEST 'en iyisini biz yaparız' diyenlerin sadece sözlerinin değil, projelerinin de yükseldiği bir platform. Tam da bu saydığım nedenlerle TEKNOFEST'in devam etmesi, her yıl daha da büyümesi bir tercih değil, bir zorunluluktur."

"Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar dokunabilir"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, en ileri teknolojiye sahip bir İHA veya uçak da yapılsa önüne koyulacak tahta bir plastik takozun uçmasına engel olacağına işaret ederek, "Geliştirilen müthiş teknoloji, basit bir takozu dahi geçemez. SİHA'larımızı geliştirirken de, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu büyütmek için kurduğumuz T3 Vakfı'mızda çalışırken de maalesef takoz koymak isteyenlerle karşılaştık, hala da karşılaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya yaptıkları işleri takdir ederken, içeriden köstek olmaya, takoz koymaya niyetlenenler olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizler de şahit oldunuz. Ne dediler, 'dokunacaklarmış.' Bir kez de buradan söyleyeyim; dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimizin evlatları ve mazlumun yedi iklim dört kucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilir. O güzel çocuklar ki uçan kanatlarla ülkemizi, semaların da ötesine taşıyacaklar.

Kardeşlerim, bu meydanın tek bir hedefi var, o da ülkemizin, dost ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu gerçekleştirmektir. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Gerektiğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni, tıpkı Hazreti Musa'nın annesinin, bebeği nehre bırakması gibi küresel şer güçlerinin ve onların uzantılarının tuzaklarına karşı önce yerin, göğün, zamanın, mekanın, kaderin ve suyun akışının hakimine, sonra da sizleri milletimize emanet etmeyi biliriz."

"Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz"

Selçuk Bayraktar, "Ecdadımızın da yaptığı gibi kurtuluş için gerektiğinde Ergenekon'da dağı eritmeyi, yeni bir çağ başlatmak için gemileri karadan yürütmeyi de biliriz. Eğer yol yoksa mücadelemizle, azmimizle yol açmayı da iyi biliriz. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz, teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar." diye konuştu.

Bu toprakların kendileri için öylesine yaşadıkları yerler olmadığını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eyyub el-Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar... Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış, 'geldikleri gibi giderler' sözündeki özgüvenin adresi bu topraklar... Biz buradan hiçbir yere, bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım, ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz.

Şairin de dediği gibi; 'Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim.' TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize teşekkürlerimi iletiyorum. Aylarca süren, gecesi gündüzüne karışmış tüm bu emek, tüm bu gayret tüm bu çalışmalar 'sen geleceksin' diye... TEKNOFEST 2023, vatanımıza, milletimize ve şimdiden uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Ankara ve İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun."

Bakan Varank: TEKNOFEST yarışmalarına katılım her yıl artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açılışta yaptığı konuşmada, ülkesine aşık gençlerin 2018'de yaktığı ateşin kısa sürede Azerbaycan'a kadar ulaştığını kaydederek, bu ateşi gelecek yıllarda daha da uzaklara taşıyacaklarını, bugüne kadarki etkinlikleri 7'den 77'ye tüm vatandaşların büyük bir gururla takip ettiğini söyledi.

TEKNOFEST yarışmalarını yurdun dört bir tarafında gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Varank, bu yıl da Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul ve Aksaray'da yarışmaları gerçekleştirdiklerini, mücadelelerin heyecanını gençlerle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldıklarını, onların yaptığı projeleri yerinde izleyerek heyecanlarına ortak olduklarını anlattı.

Varank, TEKNOFEST yarışmalarına katılımın her yıl arttığını belirterek, "Bu yıl 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 81 il ve 66 ülkeden 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede, dile kolay, tam 50 katlık artıştan bahsediyoruz. Bu, insanımıza imkan verilirse neleri hayal edip, neleri başarabileceğinin en net göstergesi." diye konuştu.

"TEKNOFEST bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor"

Bakan Varank, gençlerin sağlık teknolojilerinden eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerinden biyoteknolojiye, dikey inişli roketten karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştığını ve önemli işlere imza attığını söyledi.

Kendilerinin de gençleri ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi ihmal etmediklerini dile getiren Varank, bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlere 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladıklarını, ödül almaya hak kazanan takımlara da 13 milyon liranın üzerinde ödül takdim edeceklerini anlattı.

Varank, TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının her yıl giderek arttığını kaydederek, "İlk sene 32 olan paydaş sayımız bu yıl 119'a ulaştı. İşte bu TEKNOFEST'in kurum ve kuruluşlar nezdinde ne kadar itibar gördüğünün göstergesi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

Hem gençlerin, hem ziyaretçilerin, hem de sponsorların TEKNOFEST'e olan inancının giderek arttığını vurgulayan Varank, "Gençlerimizin verdikleri emekleri görünce, onların heyecanını görünce geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz. En önemlisi de bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı oluyoruz. Her zaman söylediğim şeyi yine tekrarlamak istiyorum: En kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır." açıklamasında bulundu.

"Gençler coşkusuyla en güzel cevabı veriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Hayal, umut ve gelecek nedir?" sorularının cevabını bulmak, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için burada olduklarını belirterek, "Siz kendinizi dünyaya gösterin, geleceğinize yön verin diye, hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için her türlü imkanı sizlere sunabilmek için buradayız." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınının ve geleceğinin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek TEKNOFEST kuşağının burada olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya artık yeni bir döneme girdi. Gelecek dönem pek çok değişikliğe gebe. Bu noktada bizim bir karar vermemiz gerek. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılıp sağa sola savrulan küçük bir ülke mi olacağız. Gerçi buradaki kalabalık, bu teknoloji sevdalıların coşkusu bize bunun cevabını veriyor. Sizler coşkunuzla en güzel cevabı veriyorsunuz."