İSTANBUL- Teknoloji şirketi Pubinno, iş yeri kültürü konusunda küresel bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work Sertifika’sını (Harika İş Yeri Sertifikası) almaya hak kazandı. Sertifika sürecinde, kurum kültürü ve çalışan deneyiminin değerlendirilmesi için çalışanların katılımlarıyla detaylı anketler yapıldı. Bu sertifika ile Pubinno’nun çalışanlarının mutluluğunu ve memnuniyetini ön planda tutan yetenek yönetimi süreçleri ve insan kaynakları uygulamalarının başarısı da tescillenmiş oldu.

2015 yılında kurulan Pubinno, yapay zeka ve robotik teknolojiye sahip akıllı musluk sistemleri ile yeme-içme sektörüne yönelik bağlantılı, hijyenik ve sürdürülebilir çözümler üretiyor. Dünyanın farklı kıtalarında “Biranın İnterneti” konseptini hayata geçiren şirket, geliştirdiği patentli teknolojilerin ve çözümlerin yanında çalışan mutluluğu ve memnuniyeti konusundaki fark yaratan yaklaşımları ile de öne çıkıyor. Pubinno, benimsediği şirket kültürü, yenilikçi vizyonu ve çalışanlarına sunduğu bir ay boyunca istenilen yerden çalışma olanağıyla daimi olarak ekibinin yaratıcılığını destekliyor, mutluluğunu ve rahatını önemsiyor.

“Hiyerarşilerin olmadığı, iş birliğine dayalı ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyoruz”

Pubinno CEO’su ve Kurucu Ortağı Can Algül, “Böyle harika bir ekiple çalışarak sektörün geleceğini belirleyen teknolojileri geliştirmek ve bunu yaparken bu sertifikayı almaya hak kazanmak bizim için gurur verici” dedi ve şöyle devam etti: “Pubinno olarak tüm ekip arkadaşlarımıza şirketin başarısında pay sahibi olduklarını hissettirmek en önemli önceliklerimizden biri. Bu bağlamda sunduğumuz hisse opsiyon planı, herkesin şirketin başarısında paya sahip olduğunu içselleştirmesini sağlıyor. Bu yaklaşımla aynı zamanda aidiyet kültürünü pekiştiriyor, herkesin inisiyatif almasını destekliyoruz. Böylece her bir arkadaşımızın girişimci ruhla hareket etmesini sağlarken aynı zamanda şirketin büyümesine katkıda bulunmalarını da teşvik ediyoruz. Pubinno’da hiyerarşilerin olmadığı, iş birliğine dayalı ve kapsayıcı bir iş kültürü var. Herkesin her zaman yardım isteyebildiği ve yardım etmek için hazır olduğu bu ortamda, sürekli öğrenmeyi desteklemek amacıyla ekibimiz için çeşitli eğitim olanakları sunuyoruz. Öğrenmenin ömür boyu devam eden bir süreç olduğuna inanıyoruz ve çalışanlarımızın kariyer yolculuklarının ötesinde, hayallerini gerçekleştirmeleri için kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyecek fırsatlar sunmaya kararlıyız” dedi.

HABER: METE YILMAZ