İSTANBUL- Fons’un geleneksel Türk müziğinin başarılı isimleri Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (klasik kemençe) ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, Türk müziği motiflerinin yanı sıra caz ve flamenko etkilerini de içinde barındırıyor.

Renaud Garcia-Fons, Türk müziğinin enstrümanları ve Derya Türkan, Serkan Halili gibi müzisyenleriyle ilham verici olduğunu söylerken, “Tellerin Nefesi” konserinin kültürler arası yakınlaşmayı duyuracak bir müzik projesi olduğuna değindi. İncesaz grubunun kurucularından Derya Türkan, konserde Renaud Garcia-Fons’un bestelerinden oluşan repertuvara yer vereceklerini, dinleyicilerin İstanbul kemençesi gibi enstrümanlarla İstanbul’u, Radio France Philarmonic Orchestra’dan yaylı sazlar dörtlüsü ile Avrupa’yı, Kiko Ruiz ile Flamenko tadını içinde barındıran, adeta sınırları ortadan kaldıran, kültürler arası köprü kuran bir müzik yolculuğuna eşlik edeceğini ifade etti.

HABER: ERCAN AYDIN