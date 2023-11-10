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Ülke puanı klasmanında 8 ila 12. sırada yer alan ülkelerin puanları şöyle:

Türk temsilcilerinin haftayı puansız tamamlamasına rağmen, Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanındaki yeri değişmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin "en yaşlı" rekorları

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin "en yaşlı" rekorları

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında dün deplasmanda Ludogorets'e 2-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında dün sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA maçlarında haftayı mağlubiyetle kapattı.

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