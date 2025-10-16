ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güneş Enerji Sistemleri Teknolojileri çağrısı kapsamında GES'lerin yerli değer zinciri ve imalat süreçlerinin geliştirilmesi, yüksek verimli fotovoltaik (FV) güneş hücrelerinin ve yüksek sıcaklık güneş termal ısı teknolojilerinin geliştirilmesi ve GES teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Rüzgar Enerji Sistemleri Teknolojileri çağrısı kapsamında ise RES için potansiyelin belirlenmesi, RES'lerin verimli kullanımı ile rüzgar türbini ve güç sistemleri teknolojileri ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çağrılar, teknoloji hazırlık seviyesi (THS) en az 4 olan yani bileşenlerinin ve laboratuvar ortamındaki prototipinin ortaya konulduğu projelerin, nihai çizimlerinin ve fonksiyonel testlerinin yapıldığı aşamaya yani THS 8 seviyesine çıkmasını hedefliyor.

Ortaklı proje yapısında olan GES ve RES çağrılarının organizasyonunda en az bir kamu kurum ve kuruluşu veya üniversitenin 'Proje Yürütücüsü Kuruluş' olarak görev alacak. Proje yürütücüsü kuruluşlar tarafından yürütülecek teknoloji ve ürün geliştirme projeleri, TENMAK ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden en az bir sanayi ortağı tarafından desteklenecek.

Toplam destek miktarı 300 milyon lira olacak

Her bir çağrının bütçesi 150 milyon lira olarak belirlendi. Başvuruların bütçe üst limiti bulunmazken her bir projenin TENMAK tarafından desteklenen toplam proje bütçesinin en az yüzde 10'u nakdi olarak sanayi ortağı tarafından ayrıca karşılanacak.

Proje çağrıları, 'tendes.tenmak.gov.tr' adresinden başvuruya açıldı. Başvurular, 15 Ocak 2026 gün bitimine kadar devam edecek.

Yenilenebilirde hedef küresel rekabeti artırmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar ve güneş teknolojilerinde yerli üretimi güçlendirmek ve yenilenebilir enerjide küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla TENMAK tarafından GES ve RES Teknolojileri 2025 çağrılarının açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

'Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini destekleyerek yüksek katma değerli enerji teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu program, 2035'e kadar yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavat seviyesine çıkarma vizyonumuza güçlü bir katkı sunacaktır.'

Bakan Bayraktar, toplam destek miktarının 300 milyon lira, son başvuru tarihinin de 15 Ocak 2026 olduğunu vurguladı.

Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri (TUGEP) Destek Programı, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili projeleri destekliyor. Bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması hedefliyor. TUGEP bu kapsamda her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme faaliyetlerini içeren ürün veya teknoloji geliştirme projelerini destekliyor.

Muhabir: Başak Erkalan