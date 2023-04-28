İSTANBUL- Netflix, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen yeni dizisi Terzi’nin lansmanını dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin başrolü Çağatay Ulusoy başta olmak üzere oyuncuları Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül, yönetmeni Cem Karcı, senaristleri Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı ve yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

Terzi ekibi gerçekleşen yemek sonrasında bir araya gelerek gecenin hatırası olarak objektiflere poz verdiler.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL